понедельник, 14 декабря 2020 г.

Марта Костюк с некоторыми трудностями одолела стартовую соперницу на 25-тысячнике в Италии.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая на турнире ITF в Сельва-ди-Валь-Гардене получила 1-й номер посева, не без труда преодолела стартовый раунд. В нем Марта в трех партиях сломила сопротивление представительницы Испании Нурии Парризас-Диас, занимающей 233-ю строчку текущего мирового рейтинга. 

ITF
Италия, Сельва-ди-Валь-Гардена
1-й раунд 

(1) Марта Костюк - Нурия Парризас-Диас - 6:2, 3:6, 6:1

После небольшой пристрелки в начале встречи, когда теннисистки стабильно обменивались брейками, Марта, казалось бы, взяла нити игры в свои руки и уверенно довела стартовый сет матча до победы. 

Но вот начало второй партии обернулось для украинской спортсменки настоящим провалом. Правда, уступая в счете 1:5 Костюк смогла немного сократить отставание, но в итоге Нурия таки перевела поединок в решающий сет.

Третью партию Костюк провела уже буквально на одном дыхании и отдала сопернице в этом решающем отрезке всего 1 гейм. 

Во втором раунде турнира в Италии Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Лаурой Маир и одной из спортсменок, преодолевших квалификацию.

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о 16:34
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