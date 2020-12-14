Марта Костюк с некоторыми трудностями одолела стартовую соперницу на 25-тысячнике в Италии.

ITF
Италия, Сельва-ди-Валь-Гардена
1-й раунд
(1) Марта Костюк - Нурия Парризас-Диас - 6:2, 3:6, 6:1
После небольшой пристрелки в начале встречи, когда теннисистки стабильно обменивались брейками, Марта, казалось бы, взяла нити игры в свои руки и уверенно довела стартовый сет матча до победы.
Но вот начало второй партии обернулось для украинской спортсменки настоящим провалом. Правда, уступая в счете 1:5 Костюк смогла немного сократить отставание, но в итоге Нурия таки перевела поединок в решающий сет.
Третью партию Костюк провела уже буквально на одном дыхании и отдала сопернице в этом решающем отрезке всего 1 гейм.
Во втором раунде турнира в Италии Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Лаурой Маир и одной из спортсменок, преодолевших квалификацию.
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