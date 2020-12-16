Марта Костюк отдала лишь 1 гейм своей сопернице по второму кругу 25-тысячника в Италии.

ITF
Италия, Сельва-ди-Валь-Гардена
2-й раунд
(1) Марта Костюк - (WC) Лаура Маир - 6:1, 6:0
Со счета 1:1 в стартовом сете Марта сумела выиграть сразу 13 геймов подряд, чего ей хватило на уверенную победу в первой партии и на баранку для соперницы во втором отрезке встречи.
В четвертьфинале турнира в Италии Марта Костюк сыграет с представительницей Хорватии Леей Боскович.
Сегодня Костюк, которая получила 1-й номер посева и в парном турнире, проведет свой четвертьфинальный поединок в дуэте с представительницей Румынии Лаурой-Иоанной Паар.
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