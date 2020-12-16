среда, 16 декабря 2020 г.

Марта Костюк отдала лишь 1 гейм своей сопернице по второму кругу 25-тысячника в Италии.

Марта Костюк, которая является лидером посева соревнований ITF в итальянском городе Сельва-ди-Валь-Гардена, уверенно пробивается в четвертьфинал турнира. В матче второго круга украинская тенинсистка отдала всего 1 гейм юной местной спортсменке Лауре Маир, получившей от организаторов соревнований wild card в основную сетку. 

ITF
Италия, Сельва-ди-Валь-Гардена
2-й раунд

(1) Марта Костюк - (WC) Лаура Маир - 6:1, 6:0

Со счета 1:1 в стартовом сете Марта сумела выиграть сразу 13 геймов подряд, чего ей хватило на уверенную победу в первой партии и на баранку для соперницы во втором отрезке встречи.

В четвертьфинале турнира в Италии Марта Костюк сыграет с представительницей Хорватии Леей Боскович. 

Сегодня Костюк, которая получила 1-й номер посева и в парном турнире, проведет свой четвертьфинальный поединок в дуэте с представительницей Румынии Лаурой-Иоанной Паар. 

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о 15:14
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