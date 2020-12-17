Марта Костюк разгромно уступила в четвертьфинале турнира в Италии.

Лидер посева 25-тысячника ITF в итальянском городе Сельва-ди-Валь-Гардена украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в 1/2 финала турнира. На четвертьфинальной стадии Марта в двух партиях разгромно уступила представительнице Хорватии Лее Бошкович, занимающей 304-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Костюк сумела взять у соперницы лишь 2 гейма - по одному в каждом из сетов.
ITF
Сельва-ди-Валь-Гардена, Италия
1/4 финала
Лея Бошкович - (1) Марта Костюк - 6:1, 6:1
Отметим, что вчера Костюк завершила выступления в Италии и в парном разряде.
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