Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова завершили выступления на турнире в Анталье на стадии четвертьфинала.

ITF
Анталья, Турция
1/4 финала
(1) Диан Парри - (7) Валерия Страхова - 6:1, 6:3
Кристина Дину - (3) Дарья Лопатецкая - 6:3, 6:1
Отметим, что Валерия Страхова продолжает выступления в Анталье в парном разряде, где вместе с грузинской теннисисткой Софьей Шапатавой украинка получила 1-й номер посева. Сегодня запланирован их матч 1/4 финала.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправка комментария