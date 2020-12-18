пятница, 18 декабря 2020 г.

Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова завершили выступления на турнире в Анталье на стадии четвертьфинала.

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Валерия Страхова не сумели пробиться в 1/2 финала турнира ITF с призовым фондом в 15 тысяч долларов в турецкой Анталье. Дарья, которая была посеяна на соревнованиях под 3-м номером, в четвертьфинале разгромно уступила румынской спорстменке Кристине Дину. Ну а Страхова взяла те же 4 гейма в противостоянии с лидером посева - француженкой Диан Парри.

ITF
Анталья, Турция
1/4 финала

(1) Диан Парри - (7) Валерия Страхова - 6:1, 6:3
Кристина Дину - (3) Дарья Лопатецкая - 6:3, 6:1

Отметим, что Валерия Страхова продолжает выступления в Анталье в парном разряде, где вместе с грузинской теннисисткой Софьей Шапатавой украинка получила 1-й номер посева. Сегодня запланирован их матч 1/4 финала. 

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о 11:58
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