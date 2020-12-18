Владислав Орлов и Георгий Кравченко шагнули в полуфинал турнира ITF в Анталье.

ITF
Анталья, Турция
1/4 финала
Георгий Кравченко - (Q) Александр Овчаренко - 6:2, 6:0
(4) Владислав Орлов - Сезар Крецу - 4:6, 6:2, 6:3
За выход в финал турнира в Анталье Георгий Кравченко поспорит с россиянином Иваном Неделко. Ну а соперник Владислава Орлова по полуфиналу определится во встрече британца Пола Джубба и представителя Боснии и Герцеговины Нермана Фатича.
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