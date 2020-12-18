пятница, 18 декабря 2020 г.

Владислав Орлов и Георгий Кравченко шагнули в полуфинал турнира ITF в Анталье.

Украинские теннисисты Владислав Орлов (на фото) и Георгий Кравченко продолжают успешные выступления на 15-тысячнике в турецкой Анталье. Георгий в четвертьфинальном поединке уверенно выиграл украинское дерби у Александра Овчаренко, отдав соотечественнику всего 2 гейма. Ну а Владислав добился волевой победы над представителем Румынии Сезаром Крецу.

ITF
Анталья, Турция
1/4 финала

Георгий Кравченко - (Q) Александр Овчаренко - 6:2, 6:0
(4) Владислав Орлов - Сезар Крецу - 4:6, 6:2, 6:3

За выход в финал турнира в Анталье Георгий Кравченко поспорит с россиянином Иваном Неделко. Ну а соперник Владислава Орлова по полуфиналу определится во встрече британца Пола Джубба и представителя Боснии и Герцеговины Нермана Фатича.

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о 12:10
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