Мария Шарапова объявила о помолвке.

Сам Александр Гилкс тоже не стал скрывать своих эмоций от помолвки. "Спасибо, что сделала меня невероятно счастливым. Жду возможности всю жизнь любить и учиться у тебя", - написал бизнесмен в Instagram.
Отреагировала на новость и мать Александра - Робин Гилкс. "Я очень рада! Добро пожаловать в нашу странную семью. Очень хочу поскорее отпраздновать это событие вместе с вами, а не издалека".
К поздравлениям присоединились многие знаменитости, среди которых теннисистки Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, а также голливудская актриса Хиллари Суонк.
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