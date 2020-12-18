пятница, 18 декабря 2020 г.

Мария Шарапова объявила о помолвке.

Мария Шарапова поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Экс-первая ракетка мира сообщила о своей помолвке с бизнесменом Александром Гилксом, с которым Мария встречается с 2018-го года. "Это было "Да" с нашей первой встречи. Это был наш маленький секрет, да?" - такими словами Шарапова сопроводила общее с женихом фото в соцсети. 

Сам Александр Гилкс тоже не стал скрывать своих эмоций от помолвки. "Спасибо, что сделала меня невероятно счастливым. Жду возможности всю жизнь любить и учиться у тебя", - написал бизнесмен в Instagram.

Отреагировала на новость и мать Александра - Робин Гилкс. "Я очень рада! Добро пожаловать в нашу странную семью. Очень хочу поскорее отпраздновать это событие вместе с вами, а не издалека".

К поздравлениям присоединились многие знаменитости, среди которых теннисистки Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, а также голливудская актриса Хиллари Суонк.

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о 10:18
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