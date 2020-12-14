Дарья Снигур потерпела поражение на старте 25-тысячника в Италии.

ITF
Италия, Сельва-ди-Валь-Гардена
1-й раунд
Юле Нимайер - (7) Дарья Снигур - 6:1, 6:3
Снигур просто провалила начало встречи и размочить счет в стартовой партии смогла лишь в тот момент, когда ее судьба уже была практически решена. Дарья при счете 0:5 спаслась от баранки, но навязать борьбу за первый сет у украинской теннисистки не получилось.
В начале второй партии Дарья немного выровняла игру, но концовка встречи снова прошла под диктовку соперницы. Нимайер смогла оформить 2 брейка под занавес матча и чуть более чем за час игрового времени выйти во второй раунд турнира в Италии.
Отметим, что в эти минуты свой стартовый матч на соревнованиях проводит еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, которая является лидером посева турнира в Сельва-ди-Валь-Гардене.
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