понедельник, 14 декабря 2020 г.

Дарья Снигур потерпела поражение на старте 25-тысячника в Италии.

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла удачно стартовать на соревнованиях категории ITF в итальянском городе Сельва-ди-Валь-Гардена. В первом раунде турнира с призовым фондом в 25 тысяч долларов Дарья, получившая 7-й номер посева, уступила представительнице Германии Юле Нимайер. 

ITF
Италия, Сельва-ди-Валь-Гардена
1-й раунд

Юле Нимайер - (7) Дарья Снигур - 6:1, 6:3

Снигур просто провалила начало встречи и размочить счет в стартовой партии смогла лишь в тот момент, когда ее судьба уже была практически решена. Дарья при счете 0:5 спаслась от баранки, но навязать борьбу за первый сет у украинской теннисистки не получилось.

В начале второй партии Дарья немного выровняла игру, но концовка встречи снова прошла под диктовку соперницы. Нимайер смогла оформить 2 брейка под занавес матча и чуть более чем за час игрового времени выйти во второй раунд турнира в Италии.

Отметим, что в эти минуты свой стартовый матч на соревнованиях проводит еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, которая является лидером посева турнира в Сельва-ди-Валь-Гардене.

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о 16:09
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