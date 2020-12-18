пятница, 18 декабря 2020 г.

Виктор Троицки стал капитаном сборной Сербии в Кубке Девиса.

Виктор Троицки официально возглавил сборную Сербии в Кубке Девиса. Официально подтвердились слухи о назначении нынешнего 201-го номера мирового рейтинга, на пост капитана команды. Виктор заменит на этой должности Ненада Зимоньича.

Виктор Троицки: "Я не думал, что это случится так быстро, но я действительно мечтал об этом."

Примечательно, что о завершении игровой карьеры Виктор Троицки на данный момент официально не объявил. 

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о 12:20
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