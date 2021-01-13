Алекс де Минаур становится триумфатором соревнований в Анталье.

Австралийский теннисист Алекс де Минаур выигрывает соревнования категории ATP-250 в турецкой Анталье, на которых он был посеян под 4-м номером. Уже после двух стартовых геймов финального матча соперник Алекса - представитель Казахстана Александр Бублик - был вынужден сняться с поединка из-за травмы. Причиной отказа стал вывих лодыжки, который Александр получил чуть ранее на текущей неделе.
ATP-250
Анталья, Турция
Финал
(4) Алекс де Минаур - (8) Александр Бублик - 2:0, ret
Для Алекса де Минаура титул в Анталье становится четвертым в карьере.
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