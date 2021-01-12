Давид Гоффин не сумел пробиться в финал турнира в Анталье.

Бельгиец Давид Гоффин, который на соревнованиях ATP-250 в Анталье получил 2-й номер посева, не сумел выйти в титульный матч турнира. На стадии 1/2 финала Давид в напряженной борьбе уступил представителю Австралии Алексу де Минауру, занимающему 23-ю строчку текущего мирового рейтинга. В двух стартовых сетах теннисисты обменялись победами, добытыми благодаря быстрым брейкам. А вот в третьем сете перевес де Минаура был уже куда более ощутимым.
ATP-250
Анталья, Турция
1/2 финала
(4) Алекс де Минаур - (2) Давид Гоффин - 6:4, 3:6, 6:2
За титул соревнований в Анталье Алекс де Минаур теперь поспорит с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и французом Жереми Шарди.
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