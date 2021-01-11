понедельник, 11 января 2021 г.

Марта Костюк пробивается в первый в карьере полуфинал турниров WTA.

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA-500 в Абу-Даби. На стадии четвертьфинала Марта в валидольном поединке переиграла представителницу Испании Сару Соррибес-Тормо, занимающую 66-ю строчку текущего мирового рейтинга. Костюк провалила начало встречи, получила баранку в стартовой партии, но смогла переломить ход поединка и оформить выход в первый в карьере полуфинал на уровне WTA.

WTA-500
Абу-Даби, ОАЭ
1/4 финала 

Марта Костюк - Сара Соррибес-Тормо - 0:6, 6:1, 6:4

После уверенно выигранного у Тамары Цидансек поединка третьего раунда турнира в Абу-Даби начало четвертьфинального матча получилось настоящим холодным душем для Марты Костюк. Если в предыдущей встречи у украинской теннисистки получалось, по сути, все, то сегодня игра просто валилась из рук. Костюк проигрывала очко за очком, гейм за геймом, но самое печальное было в том, что предпосылок для улучшения качества тенниса попросту не было. 

Цепляться на приеме Марте не удавалось вовсе. За всю стартовую партию украинская теннисистка взяла лишь 2 очка на подаче соперницы. И ведь эйсами под 200 км/час Сара точно не стреляла. Розыгрышей выигранных в собственных геймах, конечно, было в разы больше, но даже за гейм престижа в стартовом сете Костюк не смогла зацепиться. За 25 минут игрового времени Марта получила баранку и отправилась готовиться ко второй партии. 

Ее Костюк начала так же плохо, проиграв и еще один гейм на собственной подаче. Но именно после 7-ми безответных геймов Марта устроила настоящий камбек. В чем была его причина - в излишней расслабленности Соррибес-Тормо или же волевом характере самой Марты? Судить сложно. Но факт остается фактом - на полноценную баранку в стартовом сете Костюк ответила скрытой по ходу второй партии.

Удержать этот сумасшедший настрой на решающий сет у Костюк не получилось. Стоит отдать должное и испанской теннисистке, которая приноровилась к игре, стала действовать более вязко и втянула Марту в крайне неудобный для украинки обмен "слайсами" и "горками". Костюк старалась диктовать условия игры, но выходило это уже не так очевидно, как во втором сете. 

Трижды Марта вырывалась вперед с брейком по ходу решающего отрезка матча, но каждый раз Сара моментально отыгрывалась. Но на концовку встречи именно у Костюк осталось чуть больше сил. Украинка смогла найти возможность для финишного рывка, взяла в 4-й раз за партию подачу соперницы и следом за этим брейком подала на победу. 

В своем первом полуфинале на уровне WTA Марта Костюк сыграет с победительницей матча между еще одной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей России Вероникой Кудерметовой. 

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о 14:25
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