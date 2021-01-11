Дерби не будет. Элина Свитолина уступила Веронике Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби.

WTA-500
Абу-Даби, ОАЭ
1/4 финала
Вероника Кудерметова - (2) Элина Свитолина - 5:7, 6:3, 7:6(3)
Конечно, у Элины Свитолиной перед четвертьфинальным поединком было куда меньше времени на восстановление сил. Кудерметова свой матч третьего раунда и не затягивала до такой степени, как Свитолина, да и завершила то противостояние Вероника значительно раньше. Кто знает, не стали ли эти лишние часы на отдых ключевыми в сегодняшнем марафонском поединке.
Свитолина в начале встречи точно не собиралась форсировать события и, как будто, присматривалась к сопернице. Да, может одного матча в карьере, проведенного против Кудерметовой, и не достаточно для того, чтобы досконально изучить ее теннис, но вот чего можно ожидать на корте от этой россиянки было вполне понятно. Свою лучшую игру Вероника в стартовом сете уж точно не показала. А под его занавес и вовсе стала сыпать подарками для соперницы.
Ключевой эпизод стартового сета случился в 11-м гейме. Кудерметова вышла подавать на тай-брейк, но количество ошибок стало просто критичным. Особо бросился в глаза момент, когда будучи у сетки россиянка не смогла с удобной высоты сыграть в пустой корт - Свитолина была попросту отыграна, но перекинуть трос Вероника не смогла. В итоге, все вылилось в тройной брейк-поинт для Элины, который она с третьей попытки реализовала. Следом за брейком украинская теннисистка достаточно уверенно подала на стартовый сет.
Досадный проигрыш партии вполне мог надломить Кудерметову, которая на лучшим образом начала и второй отрезок матча. Свитолина уже после стартового гейма оказалась в роли лидера, но даже подтвердить быстрый брейк собственной выигранной подачей украинская теннисистка не смогла. Элина попросту упустила момент, в который соперница прилично прибавила в активности, и зарубить эту попытку перелома на корню просто не вышло.
Кудерметова не просто отыгралась, но и оформила второй брейк к середине партии. Были ли у Свитолиной шансы вернуться в борьбу и завершить поединок в двух сетах? Наверное, нет, потому что Кудерметова действительно заиграла достаточно мощно и стабильно.
Начало третьей партии и вовсе выбило поклонников Свитолиной из колеи. Элина быстро упустила собственную подачу и до середины сета никак не могла подобрать ключи к игре на приеме. Так просто победу Кудерметовой украинская теннисистка не отдала и в середине партии таки отыграла брейк, но очень быстро снова упустила собственный гейм.
Вероника даже вышла подавать на матч, но и на этот раз Свитолина выстояла, оформила обратный брейк и дотянула до второго за два дня тай-брейка решающего сета. И именно свежести Элине не хватило. Кудерметова выдала пару очень неплохих и острых комбинаций. И это привело к тому, что Свитолина просто не выдержала напора. Чуть более двух с половиной часов настоящей битвы - и Вероника Кудерметова становится соперницей Марты Костюк по полуфиналу турнира в Абу-Даби.
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