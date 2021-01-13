Арина Соболенко уверенно взяла титул на турнире в Абу-Даби.

WTA-500
Абу-Даби, ОАЭ
Финал
(4) Арина Соболенко - Вероника Кудерметова - 6:2, 6:2
Титул в Абу-Даби становится для Арины Соболенко уже 9-м в карьере на уровне WTA. Примечательно, что белорусская теннисистка выиграла 6 последних финалов, до которых ей удалось добраться.
Благодаря победе в ОАЭ Арина Соболенко поднимется на высшую в карьере 7-ю строчку женского мирового рейтинга.
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