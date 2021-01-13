среда, 13 января 2021 г.

Арина Соболенко уверенно взяла титул на турнире в Абу-Даби.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выигрывает соревнования категории WTA-500 в Абу-Даби, на которых она была посеяна под 4-м номером. В титульном матче Арина уверенно справилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой, занимающей на данный момент 46-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов финального противостояния Соболенко отдала сопернице всего по 2 гейма. 

WTA-500
Абу-Даби, ОАЭ
Финал

(4) Арина Соболенко - Вероника Кудерметова - 6:2, 6:2

Титул в Абу-Даби становится для Арины Соболенко уже 9-м в карьере на уровне WTA. Примечательно, что белорусская теннисистка выиграла 6 последних финалов, до которых ей удалось добраться.

Благодаря победе в ОАЭ Арина Соболенко поднимется на высшую в карьере 7-ю строчку женского мирового рейтинга. 

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о 17:22
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