Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби.

WTA-500
Абу-Даби, ОАЭ
1/4 финала
(4) Арина Соболенко - (6) Елена Рыбакина - 6:4, 4:6, 6:3
В стартовой партии четвертьфинальной встречи теннисистки уверенно выигрывали собственные подачи. До самой концовки первого сета ни одной из соперниц не удавалось добраться даже до брейк-поинтов, но 10-й гейм Рыбакина на собственной подаче попросту провалила. Соболенко заработала тройной сет-болл и с первой же попытки поставила победную точку в партии.
А вот начало второго сета осталось уже за представительницей Казахстана. Рыбакина ушла в отрыв сразу с двумя брейками - 4:1. Арина смогла отыграть одну упущенную подачу, но полностью выровнять ситуацию в партии белорусской теннисистке не удалось.
Решающий отрезок поединка Соболенко снова начала с удачной игры на приеме. Арина заработала тройной брейк-поинт, но на этот раз Рыбакина смогла пободаться за гейм. Елена отыгралась со счета 0:40, но подачу все-таки упустила. Этот брейк так и остался единственным в третьей партии встречи.
Теперь за выход в финал соревнований в Абу-Даби Арина Соболенко поспорит с представительницей Греции Марией Саккари, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла лидера посева - американку Софью Кенин.
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