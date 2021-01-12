Арина Соболенко становится первой финалисткой турнира в Абу-Даби.

WTA-500
Абу-Даби, ОАЭ
1/2 финала
(4) Арина Соболенко - (9) Мария Саккари - 6:3, 6:2
Успех в стартовой партии Арине Соболенко принесло намного более уверенное и стабильное начало встречи. Белорусская теннисистка смогла уже после первого гейма на приеме получить лидерство в счете с брейком. А если учитывать, насколько уверенно Арина играла на собственных подачах, шансы на камбек у Саккари просто не просматривались. Греческая спортсменка в трех первых геймах на приеме не смогла выиграть ни одного розыгрыша.
Когда ближе к завершению первого сета Соболенко оформила еще один успех на приеме, причем сделала это под ноль, судьба партии казалась уже решенной. Но "фирменные" нервы Арины позволили Марии сократить отставание - Саккари помешала сопернице с первой попытки подать на сет и оформила обратный брейк. Благо, у Соболенко в запасе был еще один выигранный на приеме гейм и со второй попытки Арина взяла стартовый отрезок встречи.
Блиц-криг в дебюте второго сета Соболенко не удался. Даже показалось, что Саккари нашла в себе силы выровнять игру и за этот отрезок встречи она будет сражаться до последнего. Но нет, хватило Марию лишь до середины партии. При счете 2:2 Арина оформила тяжелейший брейк, позволив сопернице сначала отыграться с 0:40. Ну а после этого Саккари, кажется, попросту бросила бороться - Соболенко взяла еще один гейм на приеме и сразу после него под ноль подала на победу в матче.
Теперь в финале турнира в Абу-Даби Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между Мартой Костюк и Вероникой Кудерметовой.
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