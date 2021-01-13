среда, 13 января 2021 г.

Сергей Стаховский впервые за 5 лет сыграет в основной сетке Australian Open.

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификацию к первому в сезоне Турниру Большого Шлема. В финале отбора Australian Open - 2021 Сергей добился волевой победы над австралийцем Дэйном Суинни, занимающим лишь 794-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский крайне неудачно провел стартовый сет поединка, но затем смог переломить ход матча и оставить победу за собой.

Australian Open - 2021
Квалификация, финал

Сергей Стаховский - Дэйн Суинни - 2:6, 6:3, 6:1

Отметим, что Сергей Стаховский впервые в карьере преодолел квалификацию австралийского мейджора. Ранее украинец если и играл в основной сетке Мельбурна, то лишь попадая в нее напрямую. 

В целом Стаховский сыграет на Australian Open впервые с 2016-го года. Тогда в первом же раунде он уступил Давиду Гоффину из Бельгии.

Лучшим достижением Стаховского в Мельбурне является третий круг, в который Сергей пробивался 10 лет назад - в далеком 2011-м году. 

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о 17:42
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