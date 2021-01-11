понедельник, 11 января 2021 г.

Australian Open - 2021. Ангелина Калинина и Леся Цуренко стартуют в квалификации с побед, Дарья Снигур выбывает

Ангелина Калинина и Леся Цуренко (на фото) пробиваются во второй раунд квалификации стартового в сезоне Турнира Большого Шлема. В первом раунде отбора Australian Open - 2021 Ангелина уверенно разгромила представительницу Турции Пемру Озген, отдав сопернице всего 2 гейма за встречу. Ну а Леся в трех партиях переиграла австралийскую теннисистку Ивану Попович. 

Australian Open - 2021
Квалификация
1-й раунд

Ангелина Калинина - Пемра Озген - 6:1, 6:1
(30) Леся Цуренко - (WC) Ивана Попович - 2:6, 6:2, 6:2
Дарья Снигур - (12) Кэти Макналли - 4:6, 6:1

В полуфинале квалификации Открытого Первенства Австралии Ангелина Калинина сыграет против первой ракетки отбора Кайи Йуван из Словении. Ну а Леся Цуренко сразится с представительницей Нидерландов Лесли Керкхове.

А вот Дарья Снигур свой стартовый матч отбора проиграла. В двух партиях украинка уступила 12-й ракетке квалификации американке Кэти Макналли. 

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о 13:10
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