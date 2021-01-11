Australian Open - 2021. Ангелина Калинина и Леся Цуренко стартуют в квалификации с побед, Дарья Снигур выбывает

Australian Open - 2021
Квалификация
1-й раунд
Ангелина Калинина - Пемра Озген - 6:1, 6:1
(30) Леся Цуренко - (WC) Ивана Попович - 2:6, 6:2, 6:2
Дарья Снигур - (12) Кэти Макналли - 4:6, 6:1
В полуфинале квалификации Открытого Первенства Австралии Ангелина Калинина сыграет против первой ракетки отбора Кайи Йуван из Словении. Ну а Леся Цуренко сразится с представительницей Нидерландов Лесли Керкхове.
А вот Дарья Снигур свой стартовый матч отбора проиграла. В двух партиях украинка уступила 12-й ракетке квалификации американке Кэти Макналли.
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