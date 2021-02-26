Раду Албот обыграл лидера посева турнира в Сингапуре и вышел в полуфинал.

Молдавский теннисист Раду Албот становится полуфиналистом турнира категории ATP-250 в Сингапуре. На стадии 1/4 финала Раду, получивший на соревнованиях 6-й номер посева, переиграл первую ракетку турнира француза Адриана Маннарино, занимающего 35-ю строчку текущего мирового рейтинга. Албот мог добиться и вовсе разгромной победы, но не реализовал тройной матч-болл на приеме при счёте 6:3, 5:1. В итоге Маннарино не просто выцарапал тот гейм, а даже помешал Раду подать на победу с первой попытки, но в итоге Албот таки добился победы в двух партиях.
ATP-250
Сингапур
1/4 финала
(6) Раду Албот - (1) Адриан Маннарино - 6:3, 6:4
Теперь в полуфинале соревнований в Сингапуре Раду Албот сыграет с победителем матча между Александром Бубликом и Йосихито Нишиокой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария