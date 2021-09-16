понедельник, 15 февраля 2021 г.

Australian Open - 2021. Расписание 9-го игрового дня. 16 февраля.

Вот и настала в Мельбурне пора четвертьфинальных поединков в мужском и женском одиночных разрядах. Во вторник будет сыграна половина матчей 1/4 финала и мы узнаем первые пары полуфиналистов Открытого Первенства Австралии. Наверное, центральными матчами дня будут встречи Симоны Халеп против Серены Уильямс и Новака Джоковича с Александром Зверевым, но, по сути, мы добрались до таких стадий мейджора, где неинтересных матчей быть просто не может.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 9-го игрового дня
16 февраля

Rod Laver Arena

Шувей Се - Наоми Осака - начало в 03:30
Григор Димитров - Аслан Карацев - не ранее 06:00
Серена Уильямс - Симона Халеп - начало в 10:00
Новак Джокович - Александр Зверев 

Margaret Court Arena

Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли - Николь Милечар/Деми Схюрс - не ранее 04:00
Дезире Кравчик/Джо Солисбэри - Вера Звонарева/Марсело Мело
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Никола Мектич/Мате Павич

Court 3

Дарья Юрак/Нина Стоянович - Александра Крунич/Мартина Тревизан - начало в 02:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Шерон Шифмен/Джулиана Олмос
Иван Додиг/Филипп Полашек - Мэтью Эбден/Джон-Патрик Смит - не ранее 06:00

Court 13

Шуко Аояма/Ена Шибахара - Элизе Мертенс/Арина Соболенко - начало в 05:00
Андреа Клепач/Нил Скупски - Люси Градецка/Филипп Полашек

TBA (Корт будет объявлен дополнительно)

Саманта Стосур/Мэтью Эбден - Луиза Стефани/Бруно Соареш - не ранее 07:30
Хейли Картер/Сандер Жилле - Ига Швентек/Лукаш Кубот - не ранее 07:30

Начало всех матчей указано по киевскому времени

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о 14:25
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