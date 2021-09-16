Australian Open - 2021. Расписание 9-го игрового дня. 16 февраля.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 9-го игрового дня
16 февраля
Rod Laver Arena
Шувей Се - Наоми Осака - начало в 03:30
Григор Димитров - Аслан Карацев - не ранее 06:00
Серена Уильямс - Симона Халеп - начало в 10:00
Новак Джокович - Александр Зверев
Margaret Court Arena
Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли - Николь Милечар/Деми Схюрс - не ранее 04:00
Дезире Кравчик/Джо Солисбэри - Вера Звонарева/Марсело Мело
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Никола Мектич/Мате Павич
Court 3
Дарья Юрак/Нина Стоянович - Александра Крунич/Мартина Тревизан - начало в 02:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Шерон Шифмен/Джулиана Олмос
Иван Додиг/Филипп Полашек - Мэтью Эбден/Джон-Патрик Смит - не ранее 06:00
Court 13
Шуко Аояма/Ена Шибахара - Элизе Мертенс/Арина Соболенко - начало в 05:00
Андреа Клепач/Нил Скупски - Люси Градецка/Филипп Полашек
TBA (Корт будет объявлен дополнительно)
Саманта Стосур/Мэтью Эбден - Луиза Стефани/Бруно Соареш - не ранее 07:30
Хейли Картер/Сандер Жилле - Ига Швентек/Лукаш Кубот - не ранее 07:30
Начало всех матчей указано по киевскому времени
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