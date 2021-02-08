Australian Open - 2021. Расписание 2-го игрового дня, 9 февраля.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 2-го игрового дня
9 февраля
Rod Laver Arena
Софья Кенин - Мєддисон Инглис
Мари Бузкова - Элина Свитолина
Ласло Дьере - Рафаэль Надаль
Эшли Барти - Данка Ковинич - начало в 10:00
Стефанос Циципас - Жиль Симон
Margaret Court Arena
Гарбинье Мугуруса - Маргарита Гаспарян
Виктория Азаренко - Джессика Пегула
Вашек Поспишил - Даниил Медведев
Кевин Андерсон - Маттео Берреттини - начало в 10:00
Сара Соррибес-Тормо - Дарья Гаврилова
John Cain Arena
Андрей Рублев - Янник Ханфманн - начало в 03:00
Кори Гауфф - Джил Тайхман
Теннис Сандгрен - Алекс де Минаур - не ранее 07:00
Дестини Айява - Саманта Стосур
1573 Arena
Белинда Бенчич - Лорен Дэвис
Раду Албот - Роберто Баутиста-Агут
Жасмин Паолини - Каролина Плишкова
Каспер Рууд - Джордан Томпсон
Ольга Данилович - Петра Мартич - не ранее 08:00
Court 3
Нао Хибино - Астра Шарма
Давид Гоффин - Алекс Попырин
Анетт Контавейт - Александра Саснович
Танаси Коккинакис - Квон Сун-Ву - не ранее 08:00
Court 5
Микаэль Имер - Хуберт Гуркач
Яфань Ван - Донна Векич
Фабио Фоньини - Пьер-Юг Эрбер
Франческа Джонс - Шелби Роджерс
Court 6
Маккензи Макдональд - Марко Чеккинато
Пабло Куэвас - Андреас Сеппи
Хлоя Паке - Майар Шериф
Алисон ван Эйтванк - Клара Бюрель
Court 7
Кристофер О`Коннелл - Ян-Леннар Штруфф
Мэдисон Бренгл - Арина Родионова
Ли Ту - Фелисиано Лопез
Юлия Путинцева - Слоан Стивенс
Court 8
Энн Ли - Шуай Чжан
Анастасия Севастова - Кайя Канепи
Карен Хачанов - Александр Вукич
Даниэль Эванс - Кэмерон Норри
Court 10
Тьяго Монтейро - Андрей Мартин
Кристина Плишкова - Хизер Уотсон
Николоз Басилашвили - Томми Пол
Даниэль Коллинз - Ана Богдан
Court 12
Людмила Самсонова - Паола Бадоса Хиберт
Филипп Крайинович - Робин Хаазе
Шуай Чжен - Барбора Крейчикова
Илья Ивашко - Роман Сафиуллин
Court 13
Гвидо Пелья - Борна Чорич
Кристина Младенович - Мария Саккари
Майкл Ммо - Виктор Троицки
Кайя Юван - Йоханна Конта
Court 14
Надя Подороска - Кристина МакХейл
Светлана Кузнецова - Барбора Стрыцова
Сэм Куэрри - Лоренцо Сонего
Томаш Махач - Марио Вилелья Мартинез
Court 15
Лейла Фернандес - Элизе Мертенс
Лин Чжу - Уитни Осигве
Пабло Андухар - Кантен Гали
Роберто Карбальес Байена - Атилла Балаж
Court 16
Ллойд Харрис - Микаэль Торпегаард
Мартина Тревизан - Екатерина Александрова
Хенри Лааксонен - Сальваторе Карузо
Мона Бартель - Элизабет Кочиаретто
Court 17
Ботик ван де Зандшульп - Карлос Алькарас Гарфия
Дженнифер Бреди - Алена Большова
Ричардас Беранкис - Сумит Нагал
Каролина Мухова - Алена Остапенко
Начало матчей на всех кортах в 02:00 ночи по киевскому времени.
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