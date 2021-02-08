понедельник, 8 февраля 2021 г.

Australian Open - 2021. Расписание 2-го игрового дня, 9 февраля.

Во второй игровой день на Открытом Первенстве Австралии продолжатся матчи стартового круга в мужском и женском одиночных разрядах. Именно во вторник в борьбу на кортах Мельбурна вступят Эшли Барти, Софья Кенин, Элина Свитолина, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль и многие другие топовые теннисисты. 

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия

Расписание 2-го игрового дня
9 февраля

Rod Laver Arena

Софья Кенин - Мєддисон Инглис
Мари Бузкова - Элина Свитолина
Ласло Дьере - Рафаэль Надаль
Эшли Барти - Данка Ковинич - начало в 10:00
Стефанос Циципас - Жиль Симон

Margaret Court Arena 

Гарбинье Мугуруса - Маргарита Гаспарян
Виктория Азаренко - Джессика Пегула 
Вашек Поспишил - Даниил Медведев
Кевин Андерсон - Маттео Берреттини - начало в 10:00
Сара Соррибес-Тормо - Дарья Гаврилова

John Cain Arena

Андрей Рублев - Янник Ханфманн - начало в 03:00
Кори Гауфф - Джил Тайхман
Теннис Сандгрен - Алекс де Минаур - не ранее 07:00
Дестини Айява - Саманта Стосур 

1573 Arena

Белинда Бенчич - Лорен Дэвис
Раду Албот - Роберто Баутиста-Агут 
Жасмин Паолини - Каролина Плишкова
Каспер Рууд - Джордан Томпсон 
Ольга Данилович - Петра Мартич - не ранее 08:00

Court 3

Нао Хибино - Астра Шарма
Давид Гоффин - Алекс Попырин
Анетт Контавейт - Александра Саснович 
Танаси Коккинакис - Квон Сун-Ву - не ранее 08:00

Court 5

Микаэль Имер - Хуберт Гуркач
Яфань Ван - Донна Векич
Фабио Фоньини - Пьер-Юг Эрбер
Франческа Джонс - Шелби Роджерс

Court 6

Маккензи Макдональд - Марко Чеккинато
Пабло Куэвас - Андреас Сеппи
Хлоя Паке - Майар Шериф
Алисон ван Эйтванк - Клара Бюрель

Court 7

Кристофер О`Коннелл - Ян-Леннар Штруфф
Мэдисон Бренгл - Арина Родионова
Ли Ту - Фелисиано Лопез
Юлия Путинцева - Слоан Стивенс

Court 8

Энн Ли - Шуай Чжан
Анастасия Севастова - Кайя Канепи
Карен Хачанов - Александр Вукич
Даниэль Эванс - Кэмерон Норри

Court 10

Тьяго Монтейро - Андрей Мартин 
Кристина Плишкова - Хизер Уотсон
Николоз Басилашвили - Томми Пол
Даниэль Коллинз - Ана Богдан

Court 12

Людмила Самсонова - Паола Бадоса Хиберт 
Филипп Крайинович - Робин Хаазе
Шуай Чжен - Барбора Крейчикова
Илья Ивашко - Роман Сафиуллин

Court 13

Гвидо Пелья - Борна Чорич 
Кристина Младенович - Мария Саккари
Майкл Ммо - Виктор Троицки
Кайя Юван - Йоханна Конта

Court 14

Надя Подороска - Кристина МакХейл 
Светлана Кузнецова - Барбора Стрыцова
Сэм Куэрри - Лоренцо Сонего 
Томаш Махач - Марио Вилелья Мартинез 

Court 15

Лейла Фернандес - Элизе Мертенс
Лин Чжу - Уитни Осигве
Пабло Андухар - Кантен Гали
Роберто Карбальес Байена - Атилла Балаж

Court 16

Ллойд Харрис - Микаэль Торпегаард
Мартина Тревизан - Екатерина Александрова
Хенри Лааксонен - Сальваторе Карузо
Мона Бартель - Элизабет Кочиаретто

Court 17

Ботик ван де Зандшульп - Карлос Алькарас Гарфия
Дженнифер Бреди - Алена Большова
Ричардас Беранкис - Сумит Нагал
Каролина Мухова - Алена Остапенко 

Начало матчей на всех кортах в 02:00 ночи по киевскому времени. 


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о 16:16
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