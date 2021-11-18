среда, 17 февраля 2021 г.

Australian Open - 2021. Расписание 11-го игрового дня, 18 февраля.

Уже в четверг пройдут оба полуфинальных поединка в женском одиночном разряде Открытого Первенства Австралии по теннису. Кроме того, станет известно имя первого финалиста и в мужских одиночных соревнованиях. Наверное, центральным матчем дня стоит признать встречу Наоми Осаки и Серены Уильямс. Хотя, поединок Новака Джоковича против главной сенсации турнира россиянина Аслана Карацева тоже должен вызвать немалый интерес публики. 

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 11-го игрового дня
18 февраля

Rod Laver Arena

Хейли Картер/Сандер Жилле - Саманта Стосур/Мэтью Эбден - начало в 02:00
Наоми Осака - Серена Уильямс - начало в 05:00
Каролина Мухова - Дженнифер Бреди 
Новак Джокович - Аслан Карацев - начало в 10:30

Margaret Court Arena

Дезире Кравчик/Джо Сэлисбери - Андреа Клепач/Нил Скупски - начало в 03:00
Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Сторм Сандерс/Марк Полманс - не ранее 04:30
Иван Додиг/ Филипп Полашек - Никола Метич/Мате Павич

Начало встреч указано по киевскому времени

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о 16:15
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