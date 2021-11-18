Australian Open - 2021. Расписание 11-го игрового дня, 18 февраля.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 11-го игрового дня
18 февраля
Rod Laver Arena
Хейли Картер/Сандер Жилле - Саманта Стосур/Мэтью Эбден - начало в 02:00
Наоми Осака - Серена Уильямс - начало в 05:00
Каролина Мухова - Дженнифер Бреди
Новак Джокович - Аслан Карацев - начало в 10:30
Margaret Court Arena
Дезире Кравчик/Джо Сэлисбери - Андреа Клепач/Нил Скупски - начало в 03:00
Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Сторм Сандерс/Марк Полманс - не ранее 04:30
Иван Додиг/ Филипп Полашек - Никола Метич/Мате Павич
Начало встреч указано по киевскому времени
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