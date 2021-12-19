Australian Open - 2021. Расписание 12-го игрового дня. 19 февраля.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 12-го игрового дня
19 февраля
Rod Laver Arena
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Раджив Рам/Джо Сэлисбери - начало в 04:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Арина Соболенко/Элизе Мертенс - не ранее 07:00
Даниил Медведев - Стефанос Циципас - начало в 10:30
Court 3
Саманта Стосур/Мэтью Эбден - Дезире Кравчик/Джо Сэлисбери - не ранее 06:00
Начало всех поединков указано по киевскому времени
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария