четверг, 18 февраля 2021 г.

Australian Open - 2021. Расписание 12-го игрового дня. 19 февраля.

В пятницу мы не только узнаем имя последнего финалиста Открытого Первенства Австралии по теннису в мужских разрядах. Будет разыгран и первый трофей. Финальный матч за титул в женских парных соревнованиях проведут чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, которым будут противостоять Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Ну и, конечно, пропускать полуфинальный матч мужского турнира между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом, мы бы никому не советовали.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Расписание 12-го игрового дня
19 февраля

Rod Laver Arena 

Джейми Маррей/Бруно Соареш - Раджив Рам/Джо Сэлисбери - начало в 04:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Арина Соболенко/Элизе Мертенс - не ранее 07:00
Даниил Медведев - Стефанос Циципас - начало в 10:30

Court 3

Саманта Стосур/Мэтью Эбден - Дезире Кравчик/Джо Сэлисбери - не ранее 06:00

Начало всех поединков указано по киевскому времени

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о 14:54
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