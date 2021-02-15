Эшли Барти уверенно переиграла Шелби Роджерс на пути в четвертьфинал Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(1) Эшли Барти - Шелби Роджерс - 6:3, 6:4
За исключением нескольких небольших фрагментов можно смело сказать, что Барти полностью контролировала ход встречи и уверенно вела игру. Да, один такой спад стоил болельщикам австралийской теннисистки немало нервов, но с другой стороны у Эшли был уже солидный запас в счете. Но, к этому моменту в концовке второй партии мы еще вернемся.
Начался матч с уверенного рывка в исполнении Эшли, которая не стала откладывать в долгий ящик попытку уйти в отрыв. Достаточно быстро австралийская теннисистка получила перевес с брейком и удержала его до самой концовки первого сета. Да, был момент, когда у Барти подвисла подача, но Шелби Роджерс не воспользовалась двумя брейк-поинтами и позволила сопернице спасти гейм.
Дебют второго сета получился еще более удачным для лидера мирового рейтинга. Барти оформила сразу 2 брейка подряд и спокойно вела встречу к победе. Эшли вышла подавать при счете 5:2 и заработала двойной матч-болл, но слишком рано посчитала дело сделанным. Роджерс отыгралась и с первого же брейк-поинта отквитала одну проигранную подачу. Имей Барти к этому моменту лишь минимальный перевес в счете, не исключено, что австралийская теннисистка дрогнула бы. Но у Эшли была вторая попытка подачи на матч и ею Барти воспользовалась максимально эффективно - взяла гейм под ноль.
В четвертьфинале Australian Open - 2021 Эшли Барти сыграет против 25-й ракетки турнира Каролины Муховой из Чехии.
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