Янник Синнер на тай-брейке решающего сета проиграл Альяжу Бедене на старте турнира в Монпелье.

ATP-250
Монпелье, Франция
1-й раунд
Альяж Бедене - (5) Янник Синнер - 3:6, 6:2, 7:6(3)
Синнер достаточно уверенно начал поединок и сумел оставить за собой стартовый сет с комфортным перевесом. Да, Янник оформил лишь 1 брейк, но ведь, по сути, у Бедене не было ровным счетом никаких шансов на то, чтобы вернуться в борьбу за партию. Словенский теннисист так и не добрался до брейк-поинтов, так что победу в сете для Синнера можно назвать уверенной.
А вот во второй партии у Янника начались проблемы. У итальянского теннисиста впервые случился настоящий провал на собственной подаче. С тройного брейк-поинта Синнер таки отыгрался, но у Бедене возник и четвертый за гейм шанс отличиться на приеме, которым Альяж воспользовался. Более того, в концовке партии словенский теннисист еще раз взял подачу Янника и перевел встречу в решающий сет.
Минимальные шансы на брейк в начале третьей партии были у обоих теннисистов. Но никто из соперников этими возможностями не воспользовался. А вот чем ближе было завершение сета, тем отчетливей становилось ощущение того, что тай-брейка в нем уже просто не избежать. В итоге судьба матча таки решилась на тае. В напряженной борьбе победу на нем оформил Альяж.
Во втором раунде турнира в Монпелье Альяж Бедене сыграет с белорусским теннисистом Егором Герасимовым, обыгравшим на старте турнира Энди Маррея.
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