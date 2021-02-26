Белинда Бенчич добилась сложнейшей победы над Кори Гауфф в полуфинале турнира в Аделаиде.

WTA-500
Аделаида, Австралия
1/2 финала
(2) Белинда Бенчич - (Q) Кори Гауфф - 7:6(2), 6:7(4), 6:2
Примечательно, что Бенчич вполне могла оформить выход в финал турнира в Аделаиде в двух партиях. Швейцарская теннисистка после победы в первом сете на тай-брейке, дважды вела в счете с геймом на приеме в активе по ходу второй партии. Кроме того, Бенчич даже выходила подавать на победу и заработала в том гейме матч-болл. Гауфф ценой невероятных усилий отыгралась и перевела вторую партию на тай-брейк, который смогла оставить за собой. Но вот в решающем игровом отрезке Бенчич сопернице шансов уже не оставила.
В финале турнира в Аделаиде Белинда Бенчич сыграет против польской спортсменки Иги Швентек, переигравшей в своем полуфинальном поединке еще одну представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн.
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