пятница, 26 февраля 2021 г.

Белинда Бенчич добилась сложнейшей победы над Кори Гауфф в полуфинале турнира в Аделаиде.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич становится финалисткой соревнований категории WTA-500 в Аделаиде, на которых она получила 2-й номер посева. На стадии 1/2 финала Белинда в напряженной борьбе сломила сопротивление американки Кори Гауфф, начинавшей выступления на турнире еще с сита квалификации. Теннисистки в двух стартовых партиях обменялись сложнейшими победами на тай-брейках. И лишь в третьем сете Бенчич смогла добиться солидного перевеса, как по игре, так и по счету. На победу в матче Белинда Бенчич потратила около 2 часов и 45 минут игрового времени.

WTA-500
Аделаида, Австралия
1/2 финала 

(2) Белинда Бенчич - (Q) Кори Гауфф - 7:6(2), 6:7(4), 6:2

Примечательно, что Бенчич вполне могла оформить выход в финал турнира в Аделаиде в двух партиях. Швейцарская теннисистка после победы в первом сете на тай-брейке, дважды вела в счете с геймом на приеме в активе по ходу второй партии. Кроме того, Бенчич даже выходила подавать на победу и заработала в том гейме матч-болл. Гауфф ценой невероятных усилий отыгралась и перевела вторую партию на тай-брейк, который смогла оставить за собой. Но вот в решающем игровом отрезке Бенчич сопернице шансов уже не оставила. 

В финале турнира в Аделаиде Белинда Бенчич сыграет против польской спортсменки Иги Швентек, переигравшей в своем полуфинальном поединке еще одну представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн.

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о 13:37
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