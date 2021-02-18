Дженнифер Бреди впервые в карьере пробилась в финал Турнира Большого Шлема.

Американская теннисистка Дженнифер Бреди становится финалисткой Открытого Первенства Австралии. В борьбе за выход в титульный матч Australian Open - 2021 Дженнифер, получившая в Мельбурне 22-й номер посева, переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову. На победу в противостоянии Бреди потратила чуть мене 2 часов игрового времени.
Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/2 финала
(22) Дженнифер Бреди - (25) Каролина Мухова - 6:4, 3:6, 6:4
Понятно, что в этой полуфинальной паре в любом случае мы получили бы дебютанта финалов Турниров Большого Шлема. Но если Бреди уже добиралась до полуфинала мейджора - случилось это на US Open - 2020, когда Дженнифер уступила будущей сопернице по финалу текущего Australian Open Наоми Осаке - то вот лучшим результатом Муховой был четвертьфинал Уимблдона в 2019-м году.
Начала встречу куда удачнее именно американская теннисистка, которая воспользовалась первым же брейк-поинтом в матче и вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. То, как Мухова умеет отыгрываться, мы уже не раз видели на текущем мейджора, так что быстрый обратный брейк в исполнении чешской теннисистки никого не удивил. Правда, под занавес стартового сета Дженнифер еще раз отличилась на приеме, причем снова с первого же брейк-поинта, и оставила за собой первую партию.
А вот во втором сете Муховой удалось прилично обострить борьбу. В первую очередь, Каролина наладила игру на собственной подаче, причем настолько хорошо, что за всю партию Бреди ни разу не добралась до брейк-поинтов. К тому же, чешская теннисистка острее заиграла на приеме, что ей и позволило начать партию с брейка, и еще одним успехом на подаче соперницы сет и закончить.
Но, очередной волевой победы в Мельбурне в исполнении Муховой не получилось. Каролина в дебюте решающей партии снова упустила собственную подачу, и как ни пыталась отыграть отставание, не могла добраться даже до брейк-поинтов. Последний рывок чешская теннисистка организовала уже при подаче Бреди на выход в финал. Дженнифер заработала двойной матч-болл, но Каролина не сдалась и даже имела целых 3 брейк-поитна для того, чтобы вернуться в борьбу. Бреди методично их отыграла и с пятой попытки поставила победную точку в поединке.
В финале Australian Open - 2021 в субботу Дженнифер Бреди сыграет против японской теннисистки Наоми Осаки, которая в своем матче 1/2 финала переиграла Серену Уильямс.
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