Петра Квитова завершила борьбу на Australian Open уже на стадии второго круга.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
2-й круг
Сорана Кырстя - (9) Петра Квитова - 6:4, 1:6, 6:1
В стартовом сете матча Квитова быстро захватила инициативу и даже повела в счете с брейком, но в середине партии Петра выдала просто провальный отрезок, за который дважды упустила собственную подачу. Чешская теннисистка не опустила ракетку и вернулась в борьбу, но сразу после того, как Петра восстановила равновесие в счете, она еще раз проиграла свой гейм и отдала Кырсте и весь сет.
По ходу второй партии показалось, что Квитова сделала выводы, усилила игру и уже готова просто сносить соперницу с корта. Сорана должна была радоваться тому, что сет не завершился с баранкой - румынская теннисистка трижды упустила свою подачу и смогла выиграть всего 1 гейм за партию.
Но полноценного перелома в матче так и не получилось. В решающем отрезке встречи посыпалась уже Квитова - теперь уже чешская теннисистка смогла забрать 1 гейм за партию. Ну а Кырстя с тремя брейками в третьей партии завершила матч своей победой.
В третьем раунде Открытого Первенства Австралии Сорана Кырстя сыграет против еще одной чешской теннисистки Маркеты Вондроусовой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария