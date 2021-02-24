Эшли Барти уступила на старте турнира в Аделаиде.

WTA-500
Аделаида, Австралия
2-й раунд
Даниэль Роуз Коллинз - (1) Эшли Барти - 6:3, 6:4
Примечательно, что в каждом из сетов противостояния Эшли Барти вырывалась вперед с брейком. Так, в стартовой партии Барти смогла взять первую же подачу соперницы. При этом собственные геймы австралийская теннисистка выигрывала более чем уверенно - две стартовые подачи первая ракетка мира защитила под ноль. Перелом в партии случился со счета 3:1. Барти умудрилась проиграть 5 геймов подряд, дважды упустить собственную подачу и отдать Коллинз первый сет.
Во втором сете, фактически, повторился этот неприятный для Эшли сценарий. Снова именно австралийская теннисистка первой вырвалась вперед с брейком, но опять проиграла сразу 5 геймов подряд. На этот раз со счета 4:1 в свою пользу.
Теперь в четвертьфинале турнира в Аделаиде Даниэль Роуз Коллинз сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек, переигравшей в своем матче второго круга местную спортсменку Мэддисон Инглис.
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