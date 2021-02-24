среда, 24 февраля 2021 г.

Эшли Барти уступила на старте турнира в Аделаиде.

Лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла преодолеть даже стартовый для себя второй раунд домашнего турнира в Аделаиде. В двух партиях Эшли уступила представительнице США Даниэль Роуз Коллинз, занимающей 37-ю строчку женской классификации. На победу в матче Коллинз потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.

WTA-500
Аделаида, Австралия
2-й раунд

Даниэль Роуз Коллинз - (1) Эшли Барти - 6:3, 6:4

Примечательно, что в каждом из сетов противостояния Эшли Барти вырывалась вперед с брейком. Так, в стартовой партии Барти смогла взять первую же подачу соперницы. При этом собственные геймы австралийская теннисистка выигрывала более чем уверенно - две стартовые подачи первая ракетка мира защитила под ноль. Перелом в партии случился со счета 3:1. Барти умудрилась проиграть 5 геймов подряд, дважды упустить собственную подачу и отдать Коллинз первый сет.

Во втором сете, фактически, повторился этот неприятный для Эшли сценарий. Снова именно австралийская теннисистка первой вырвалась вперед с брейком, но опять проиграла сразу 5 геймов подряд. На этот раз со счета 4:1 в свою пользу. 

Теперь в четвертьфинале турнира в Аделаиде Даниэль Роуз Коллинз сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек, переигравшей в своем матче второго круга местную спортсменку Мэддисон Инглис. 

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о 12:53
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