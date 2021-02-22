Даниэль Коллинз стала соперницей Эшли Барти по второму кругу турнира в Аделаиде.

Американская теннисистка Даниэль Коллинз успешно стартовала на соревнованиях категории WTA-500 в Аделаиде. В первом раунде турнира Даниэль переиграла представительницу Китая Сайсай Чжэн, занимающую 47-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевой стартовой партии, победу в которой Коллинз оформила лишь на тай-брейке, американка разгромила оппонентку во втором сете, отдав Чжэн лишь 1 гейм. На победу в противостоянии Даниэль Коллинз потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
WTA-500
Аделаида, Австралия
1-й раунд
Даниэль-Роуз Коллинз - Сайсай Чжэн - 7:6(5), 6:1
Во втором раунде соревнований в Аделаиде Даниэль-Роуз Коллинз сыграет с первой ракеткой турнира местной теннисисткой Эшли Барти.
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