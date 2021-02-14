Григор Димитров разгромил Доминика Тима на пути в четвертьфинал АО-2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(18) Григор Димитров - (3) Доминик Тим - 6:4, 6:4, 6:0
Понятно, что Доминику Тиму было очень непросто восстановиться после сложнейшего матча с Ником Киргиосом, в котором австриец отыгрывался со счета 0:2 по партиям. И это при том, что вчерашний день Доминик полностью мог посвятить отдыху. А вот Димитров устать по ходу встречи третьего круга просто не успел - его соперник испанец Пабло Карреньо-Буста снялся в самом начале второго сета.
Свежесть, конечно, сыграла свою роль, но Димитров сегодня выдал действительно уникальный и просто мощнейший матч. И ведь не скажешь, что у Тима не было шансов на успех. Ну разве что в третьей партии был уже полный вынос с корта. А ведь в двух стартовых отрезках встречи именно Доминик первым выходил вперёд с брейком. Григора это ничуть не смущало - болгарский теннисист не просто отыгрывался, но и второй раз брал подачу соперника.
Перед Димитровым сейчас, на самом деле, открываются неплохие перспективы выхода в полуфинал Australian Open, ведь на стадии 1/4 финала Григора играть против главной сенсации турнира россиянина Аслана Карацева. Его сказка в Мельбурне должна когда-то закончиться и вполне возможно, случится это как раз в матче против болгарина.
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