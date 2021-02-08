понедельник, 8 февраля 2021 г.

Новак Джокович не заметил Жереми Шарди в стартовом раунде Открытого Первенства Австралии.

Лидер посева Australian Open - 2021 сербский теннисист Новак Джокович более чем уверенно начинает выступления на стартовом мейджоре сезона. В матче первого круга Новак разгромил француза Жереми Шарди, занимающего 66-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход во второй раунд Турнира Большого Шлема Джокович потратил всего 1 час и 35 минут игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й круг

(1) Новак Джокович - Жереми Шарди - 6:3, 6:1, 6:2

В каждом из сетов встречи Новак сумел оформить по 2 брейка. При этом у Шарди шансов на приеме не просматривалось вовсе - французский теннисист за весь матч так и не смог добраться даже до брейк-поинтов. 

Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Новак Джокович сыграет с американцем Френсисом Тиафо.
 
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о 13:40
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