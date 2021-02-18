Новак Джокович без проблем справился с Асланом Карацевым и стал первым финалистом Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/2 финала
(1) Новак Джокович - (Q) Аслан Карацев - 6:3, 6:4, 6:2
Кому, как не лидеру мирового рейтинга, завершать настоящую сказку Аслана Карацева. Россиянин, который и так прыгнул выше головы, добравшись из квалификации сразу в 1/2 финала Турнира Большого Шлема, сегодня мало что мог противопоставить легендарному Джоковичу. Новак, кстати, сделал еще один шаг к подтверждению любопытной тенденции. Если сербский теннисист в Мельбурне пробивался в полуфинал, турнир обязательно заканчивался для него титулом. Сегодня Джокович пробился в свой девятый в карьере финал Australian Open. И, похоже, ничем другим, кроме как девятым трофеем, серб не удовлетворится.
Начало встречи прошло в достаточно ровном темпе и, казалось, Карацев вполне может выдерживать тот уровень игры, который предложил Джокович. Но, на практике получилось, что Аслан держался лишь пока Новак пристреливался и присматривался к сопернику. Как только сербский теннисист решил проверить россиянина на прочность, тот поплыл. За 3 последних гейма стартовой партии Новак отдал Карацеву лишь 1 розыгрыш. Сначала Джокович уверенно взял свою подачу, потом оформил брейк под ноль и, точно так же без единого проигранного очка подал на победу в партии.
Середина второго сета получилась для россиянина и вовсе ужасающей. Карацев проиграл под ноль две собственные подачи подряд. Казалось, попахивает разгромом, но Джокович неожиданно не сумел подать на второй отрезок матча с первой попытки. Удивительно, но и вторая попытка подать на сет получилось для Новака не такой уж и простой. Да, сначала серб заработал двойной сет-болл, но Аслан отыгрался и даже до брейк-поинта добрался. Мог получиться просто таки впечатляющий камбек, но лидер мирового рейтинга собрался и подачу таки защитил.
Третья партия получилась уверенной по счету, но весьма нервной по сценарию развития событий. Джокович быстро получил перевес с брейком и, казалось, спокойно доведет матч до победы. Но в середине партии Карацев сумел отличиться на приеме и выровнять счет в партии. Новака этот факт, похоже, прилично задел, потому что сразу после обратного брейка от соперника лидер мирового рейтинга усилил игру, дважды взял подачу Карацева и уверенно подал на победу.
В финале Australian Open - 2021 Новак Джокович теперь сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.
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