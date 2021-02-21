Новак Джокович становится 9-кратным победителем Australian Open.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал
(1) Новак Джокович - (4) Даниил Медведев - 7:5, 6:2, 6:2
Конечно, статистика Новака Джоковича в Мельбурне просто впечатляет. Если на кортах Открытого Первенства Австралии сербский теннисист преодолевал стадию 1/4 финала, он обязательно поднимал над головой трофей. Были ли у Медведева шансы прервать эту серию и взять свой первый мейджор? Перед матчем казалось, что Даниилу вполне по силам хотя бы навязать лидеру мирового рейтинга отчаянную борьбу. Но на корте Новак все расставил все по своим местам.
Начало матча получилось весьма нервным. Джокович взял уже стартовый гейм на приеме и следом за ним под ноль защитил собственную подачу, так что казалось, что этот перевес может стать решающим в первой партии. Но в середине сета у сербского теннисиста случился провал и Медведев смог сравнять счёт в партии. Правда, в концовке сета уже Даниил не сумел удержать концентрацию на должном уровне. При подаче на тай-брейк россиянин доигрался до 0:40 в собственном гейме. Два мяча с тройного брейк-поинта Медведев спас, но с третьего сет-болла Новак поставил победную точку в партии.
Второй сет начался с брейка в исполнении Даниила, так что Надежда на обострение борьбы появилась. Правда, прожила она очень недолго. Джокович ответил сразу тремя выигранными на приеме геймами и четко завершил партию в свою пользу.
Ну а после того, как Новак повел с быстрым брейком и в третьей партии стало понятно, что девятый титул в Мельбурне от Джоковича уже никуда не денется. Россиянин на приеме шансов не имел, более того, под занавес встречи Даниил ещё раз проиграл собственную подачу.
Новак Джокович выиграл свой 18-й титул на Турнирах Большого Шлема.
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