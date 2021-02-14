Новак Джокович переиграл Милоша Раонича и вышел в четвертьфинал Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(1) Новак Джокович - (14) Милош Раонич - 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4
Сложно было делать какие-то прогнозы на матч, когда чуть ли не до последнего не было понятно, выйдет ли вообще Джокович на корт. Хейтеры серба чуть ли не в симуляции обвиняли, ну или, как минимум, в приличном сгущении красок по поводу повреждения. Но как бы там ни было, Новак на матч четвертого круга вышел, и вышел явно не для того, чтобы отбывать номер и дарить сопернику выход в четвертьфинал мейджора.
Итак, первое время, казалось, что даже сам Милош присматривался к передвижениям лидера мирового рейтинга по корту, пытаясь понять, сможет ли Джокович выдерживать темп матча. Что мы увидели? Новак, конечно, был не в лучших кондициях и за мертвыми мячами даже не пытался добегать. Порой серб неожиданно вовсе выключался на несколько розыгрышей. Но на месте Джокович уж точно не стоял и даже в таком состоянии он готов бороться за продвижение по сетке.
В стартовом сете Новак вовсе идеально отработал геймы на собственной подаче. Раонич не имел ни малейших шансов на приеме, при этом в своих геймах Милошу порой приходилось включаться на полную. Дважды канадец спасался с брейк-поинта, дотянул до тай-брейка, но провел его достаточно блекло, что и позволило Джоковичу повести по сетам.
Во второй партии стало немного тревожно, потому как те самые выпадания Новака из ритма стали случаться с завидной периодичностью. Совсем провальным был лишь один гейм, но его хватило Раоничу для того, чтобы выровнять ситуацию в счёте по партиям. Милош воспользовался спадом серба и оформил свой первый в матче брейк.
Если кто-то и рассчитывал на то, что Новака начнут покидать силы, на самом деле этого не случилось и близко. Серб наоборот усилил игру в третьей партии настолько, что Раонич получил полноценный разгром - канадский теннисист дважды упустил собственную подачу и вообще выиграл лишь 1 гейм за партию.
Раонич, конечно, бросил все силы на то, чтобы вернуться в матч. Спад к началу четвертого сета канадец поборол, но вот шансов на ровную игру в целом не просматривалось. У Милоша случилось те же два провала на подаче. Один в дебюте партии Раонич ценой невероятных усилий ликвидировал. Второй - почти. Джокович получил тройной скрытый матч-болл и лишь с третьей попытки таки оформил решающий брейк. После него оставалось подать на победу и уж с этим Новак справился уверенно.
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Новак Джокович сыграет против Александра Зверева. Немец в своем матче четвертого круга спокойно переиграл Душана Лайовича из Сербии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария