Новак Джокович обыграл Александра Зверева в четвертьфинале Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(1) Новак Джокович - (6) Александр Зверев - 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)
Перед отчетным матчем, наверное, на первый план выходил вопрос о том, как смогут спортсмены справиться со своими проблемами. У Саши Зверева это в первую очередь трудности психологического характера. Да, вроде бы проклятие Турниров Большого Шлема немецкий теннисист уже снял, по ходу прошлого сезона, наконец, перешагнул проклятую отметку 1/4 финала, но на большие матчи настраиваться Александру все еще очень и очень непросто. В них Зверев может растерять какое угодно преимущество. Доказано прошлогодним финалом US Open против Доминика Тима.
Проблемы Джоковича куда более загадочны... Есть ли у сербского теннисиста травма? На этот вопрос поклонники и хейтеры сербского теннисиста отвечают просто противоположно. Фаны, естественно, считают Новака героем, который борется не только с соперниками по ту сторону сетки, но и с болью. Те же, кто откровенно недолюбливает Джоковича, уверенно заявляют о том, что серб попросту симулирует. Кто же прав? Кроме самого Новака и его физио ответа на этот вопрос больше никто не даст.
Начало встречи получилось достаточно сумбурным для сербского теннисиста. Он умудрился упустить первый же гейм на собственной подаче, а вот Зверев играл в своих геймах настолько вдохновенно, что Джокович даже парой очков на приеме разжиться все никак не мог. Давайте просто посмотрим на цифры и заметим удивительный факт. До счета 5:3 Новак на приеме взял всего 2 розыгрыша. Казалось, о какой борьбе за сет вообще может идти речь, если даже намеков на обратный брейк не просматривается.
А тут еще у Джоковича снова подвисла собственная подача, которую сербский теннисист смог спасти лишь с сет-болла у соперника. Но на то он и лидер мирового рейтинга, чтобы в самый важный момент собираться и выдавать феерию на корте. При подаче Зверевым на сет Новак сходу выиграл столько же розыгрышей, сколько за всю партию до этого. Со счета 0:30 Саша отыгрался, но таки позволил сопернику добраться до первого в матче брейк-поинта и реализовать его. До тай-брейка оба дошли без каких-либо проблем взяв еще по гейму на собственных подачах под ноль.
На тае, конечно, получилась настоящая борьба нервов. Куча мини-брейков, причем и Новак и Александр умудрялись проигрывать обе собственные подачи подряд. Но ко второй половине тай-брейка Зверев откровенно разыгрался и в итоге довел до победы партию, которую просто обязан был выигрывать намного проще.
Вот тут и появился повод говорить о чудовищной ментальной нестабильности Зверева. Поведя в счете Александр не успокоился, не стал играть увереннее. Напротив, он умудрился просто провалить начало второй партии. Да, Новак тоже прилично приложил к этому руку по-максимуму усложнив игру для соперника. Но отдавать две собственные подачи подряд - это перебор даже во встрече с лидером мирового рейтинга. У Зверева просто пропали те вводы мяча в игру со скоростью стабильно за 200 км/час, которыми он мучил Новака в стартовой партии. А без первого мяча захватить инициативу в розыгрыше получалось далеко не всегда.
По ходу второй партии теперь уже Джокович впечатлял стабильностью на подаче. После двух брейков Новак вполне мог себе позволить заиграть раскованнее, так что никаких даже минимальных шансов на спасение сета у Зверева не было и быть не могло. Главной задачей для Александра было не посыпаться окончательно. И, как показалось, с ней он справился.
К началу третьей партии Зверев вновь взял себя в руки и опять повел с быстрым брейком. Новак вполне мог отыграться, но своим брейк-поинтом сербский теннисист не воспользовался. Напротив, у Джоковича подвисла следующая собственная подача. Обратите внимание на счет в партии - 1:4 и 0:30 на собственной подаче. Какова вероятность, что сербский теннисист возьмет сет, особенно если учитывать, что играет он даже не против середняка тура, а с представителем топ-10 мирового рейтинга? Как показал Новак, вероятность очень даже высокая.
Джокович отыгрыватся с брейк-поинта, тут же развивает успех и оформляет обратный брейк, а спустя несколько минут и вовсе берет еще одну подачу Зверева, теперь уже под ноль. Провал у немца? Еще бы. Вдохновенная игра Джоковича? Ну и не без этого.
Если мы напишем, что в четвертой партии Зверев снова повел с быстрым брейком, вы сильно удивитесь? А если добавим, что и в этот раз Джокович сумел ликвидировать отставание? Так, как Саша, перевесом в счете в столь важных матчах, не разбрасывается, похоже, ни один другой топовый теннисист. На этот раз, правда, Звереву удалось вовремя остановить спад, так что Джокович успех не развил и ограничился лишь тем, что сравнял счет.
Мог Александр в концовке партии и забрать сет себе. При подаче Джоковичем на тай-брейк Зверев заработал сет-болл на приеме, но играть решающий отрезок матча Новак явно не хотел. Тай, до которого в итоге докатилась партия, оказался полной противоположностью тай-брейка первого сета. Тут все решил единственный мини-брейк, который Новак оформил в важнейший момент - при счете 6:6. На матч-болле Джокович выдал красивейший эйс по центру корта.
Теперь в полуфинале Australian Open - 2021 Новак Джокович сыграет с главной сенсацией турнира Асланом Карацевым. Напомним, что россиянин, который стартовал в Мельбурне еще с квалификации, в своем матче 1/4 финала переиграл болгарина Григора Димитрова.
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