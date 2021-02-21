Иван Додиг и Филипп Полашек выигрывают Australian Open - 2021 в мужском парном разряде.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал
(9) Иван Додиг/Филипп Полашек - (5) Раджив Рам/Джо Сэлисбери - 6:3, 6:4
Для Ивана Додига трофей в Мельбурне становится вторым в карьере в мужском парном разряде Турниров Большого Шлема. В 2015-м году Иван выигрывал Ролан Гаррос в дуэте с Марсело Мело. Ещё 3 титула есть у Додига в миксте.
А вот для Филиппа Полашека трофей стал дебютным и важнейшим в карьере.
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