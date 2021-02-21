воскресенье, 21 февраля 2021 г.

Иван Додиг и Филипп Полашек выигрывают Australian Open - 2021 в мужском парном разряде.

Иван Додиг и Филипп Полашек становятся победителями Открытого Первенства Австралии по теннису в мужском парном разряде. В титульном матче турнира Иван и Филипп в двух партиях обыграли Раджива Рама и Джо Сэлисбери. Додиг и Полашек не позволили соперникам ни разу зацепиться на приеме, а вот сами заработали целых 15 брейк-поинтов, но вот реализовать смогли только 2 из них - по одному в каждой партии. На победу в матче Иван Додиг и Филипп Полашек потратили около полутора часов игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал

(9) Иван Додиг/Филипп Полашек - (5) Раджив Рам/Джо Сэлисбери - 6:3, 6:4

Для Ивана Додига трофей в Мельбурне становится вторым в карьере в мужском парном разряде Турниров Большого Шлема. В 2015-м году Иван выигрывал Ролан Гаррос в дуэте с Марсело Мело. Ещё 3 титула есть у Додига в миксте.

А вот для Филиппа Полашека трофей стал дебютным и важнейшим в карьере.

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о 11:28
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