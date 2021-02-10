Стэн Вавринка в драматичном матче уступил Мартону Фучовичу в Мельбурне.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
2-й раунд
Мартон Фучович - (17) Стэн Вавринка - 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6(9)
Вавринка в этом матче, казалось бы, совершил невозможное. Сначала Стэн отыгрался со счета 0:2 по партиям, причем после проваленного второго сета такой камбек уже казался попросту удивительным. Но на этом героические поступки швейцарского теннисиста не закончились. В пятом сете он сумел спастись с подачи Фучовича на матч и со счета 3:5 дотянуть до тай-брейка.
Играй в Мельбурне обычный тай, Вавринка гарантированно пробился бы в третий раунд и оформил бы победу с удивительным камбеком. Но в формате чемпионского тай-брейка Стэн самую малость не доработал. Швейцарец вел весь этот решающий фрагмент матча и добрался до тройного матч-болла. Но со счета 6:9 Фучович сумел взять сразу 5 розыгрышей подряд и оформить феноменальную и, в некотором роде, сенсационную победу.
В третьем раунде Открытого Первенства Австралии Мартон Фучович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем.
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