Симона Халеп отдала всего 3 гейма стартовой сопернице в Мельбурне.

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая является 2-м номером посева Australian Open - 2021, уверенно начала выступления в Мельбурне. В первом раунде Открытого Первенства Австралии Симона в двух партиях разгромила местную теннисистку Лизетт Кабреру, занимающую 140-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Халеп отдала сопернице всего 3 гейма.
Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й круг
(2) Симона Халеп - (WC) Лизетт Кабрера - 6:2, 6:1
Во втором раунде Australian Open - 2021 Симона Халеп сыграет с еще одной австралийской теннисисткой Айлой Томльянович.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправка комментария