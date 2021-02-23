вторник, 23 февраля 2021 г.

Симона Халеп снялась с соревнований в катарской Дохе.

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая занимает 3-ю строчку текущего мирового рейтинга, приняла решение отказаться от участия в соревнованиях категории WTA-500 в катарской Дохе. Причины снятия Симоны с турнира официально не сообщаются. Сайт соревнований приводит лишь слова Халеп о том, что она сожалеет о необходимости принято подобное решение, и желает организаторам и другим участникам турнира безопасной и успешной недели.

"К сожалению я приняла решение сняться с турнира Qatar Total Open. Турнир всегда был одной из любимых остановок в туре. И я с удовольствием вернусь в Доху уже в следующем году. Отправляю турниру свои наилучшие пожелания безопасной и успешной недели".

Отметим, что Симона Халеп свой последний матч провела в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии, в котором она уступила Серене Уильямс из США. После Australian Open - 2021 Симона потеряла одну строчку женской мировой классификации и опустилась на 3-ю позицию.

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о 13:23
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