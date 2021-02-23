Симона Халеп снялась с соревнований в катарской Дохе.

"К сожалению я приняла решение сняться с турнира Qatar Total Open. Турнир всегда был одной из любимых остановок в туре. И я с удовольствием вернусь в Доху уже в следующем году. Отправляю турниру свои наилучшие пожелания безопасной и успешной недели".
Отметим, что Симона Халеп свой последний матч провела в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии, в котором она уступила Серене Уильямс из США. После Australian Open - 2021 Симона потеряла одну строчку женской мировой классификации и опустилась на 3-ю позицию.
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