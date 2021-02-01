понедельник, 1 февраля 2021 г.

Симона Халеп справилась с Анастасией Потаповой во втором раунде турнира в Мельбурне.

Лидер посева соревнований Gippsland Trophy категории WTA-500, проходящих в эти дни в Мельбурне, румынская теннисистка Симона Халеп, начинает выступления на турнире с достаточно уверенной победы. В матче второго круга Симона в двух партиях переиграла россиянку Анастасию Потапову, занимающую 101-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета поединка завершились с одинаковым счетом - 6:4 в пользу Халеп. 

WTA-500
Gippsland Trophy
Мельбурн, Австралия
2-й круг

(1) Симона Халеп - Анастасия Потапова - 6:4, 6:4

В самом начале встречи случился обмен брейками, победительницей из которого вышла именно Симона. Румынская теннисистка начала матч с выигранного на приеме гейма, но тут же упустила собственную подачу. Через несколько минут Халеп снова повела с брейком, но опять столкнулась с проблемами в своем гейме. Подачу с двойного брейк-поинта Симона таки защитила, ну а в дальнейшем Потапова просто не имела шансов вернуться в борьбу за стартовый сет.

В середине второй партии Потапова впервые в матче смогла повести с брейком, но Халеп моментально восстановила равновесие в счете. А ближе к завершению встречи румынская теннисистка провела еще один удачный гейм на приеме и сразу после брейка уверенно подала на победу.

В третьем раунде соревнований в Мельбурне Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Дестани Айявой и Лаурой Зигемунд.

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о 12:48
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