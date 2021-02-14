Симона Халеп добилась волевой победы над Игой Швентек и вышла в четвертьфинал АО-2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(2) Симона Халеп - (15) Ига Швентек - 3:6, 6:1, 6:4
Эта победа стала 100-й в карьере для румынской теннисистки в основных сетках Турниров Большого Шлема.
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Симона Халеп теперь сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс.
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