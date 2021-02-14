воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Симона Халеп добилась волевой победы над Игой Швентек и вышла в четвертьфинал АО-2021.

2-я ракетка Australian Open - 2021 румынская теннисистка Симона Халеп становится четвертьфиналисткой первого в сезоне Турнира Большого Шлема. На стадии четвертого круга Открытого Первенства Австралии Симона в трёх партиях переиграла представительницу Польши Игу Швентек, занимающую 17-ю строчку текущего мирового рейтинга. Халеп проиграла стартовый сет встречи, но смогла переломить ход поединка и добиться итоговой победы.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд

(2) Симона Халеп - (15) Ига Швентек - 3:6, 6:1, 6:4

Эта победа стала 100-й в карьере для румынской теннисистки в основных сетках Турниров Большого Шлема.

В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Симона Халеп теперь сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

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о 13:42
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