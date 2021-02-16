Чудо продолжается. Аслан Карацев обыгрывает Григора Димитрова в четвертьфинале Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(Q) Аслан Карацев - (18) Григор Димитров - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2
Уже в самом начале встречи Карацев ответил всем скептикам, которые считали, что у него нет шансов против Димитрова, быстрым брейком. Казалось, что Григор оказался просто не готов к такому напору от соперника, но тут на помощь пришел сам Аслан. Получив перевес россиянин занервничал, будто не поверив в свои возможности. Количество ошибок начало просто зашкаливать, ну а Димитров качественно собирал оплошности, поддавливал и в итоге спокойно взял стартовый сет.
Начало второй партии подтолкнула к мысли, что Карацеву банально не хватит спокойствия и уверенности. Он снова куда лучше начал сет, опять повел с брейком, но вновь стал ошибаться. Димитров отыграл брейк, но на этот раз просто ждать ошибки Аслана было не лучшей тактикой. Но, похоже, ничего другого противопоставить сопернику Димитров не мог. У Григора начались проблемы со спиной, которые, как признался чуть позже 18-й номер посева, мучили его еще со вчерашнего дня. Так что россиянин отбросил лишние сомнения и стал играть без какого-либо давления. И в этом состоянии он оказался готов просто уничтожить болгарина.
С середины второй партии Карацев оформил сразу 6 безответных брейков до конца встречи. Димитров практически весь четвертый сет играл с места. На что был рассчет? На то, что Аслан вдруг начнет сыпать ошибками? Или же на то, что чудесным образом боль исчезнет? Как бы там ни было Григор не снялся, но и за победу побороться тоже не сумел.
В полуфинале Открытого Первенства Австралии Аслан Карацев сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым.
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