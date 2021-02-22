Жо-Вильфред Тсонга уступил уже на старте турнира в Монпелье.

ATP-250
Монпелье, Франция
1-й раунд
Себастьян Корда - Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 6:2
Стоит отметить, что для французского теннисиста этот матч стал первым более чем за год. В последний раз Тсонга выходил на корт ещё в январе 2020-го, когда на старте Открытого Первенства Австралии Жо-Вильфред снялся по ходу матча против Алексея Попырина.
Во втором круге турнира в Монпелье Себастьян Корда сыграет с 7-м номером посева Лоренцо Сонегой из Италии.
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