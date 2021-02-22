понедельник, 22 февраля 2021 г.

Жо-Вильфред Тсонга уступил уже на старте турнира в Монпелье.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга не сумел преодолеть даже стартовый раунд домашних соревнований категории ATP-250 в Монпелье. В матче первого круга Тсонга в двух партиях уступил американцу Себастьяну Корде, занимающему 92-ю строчку текущего мирового рейтинга. Жо-Вильфред трижды упустил собственную подачу и ни разу так и не смог отличиться на приеме.

ATP-250
Монпелье, Франция
1-й раунд

Себастьян Корда - Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 6:2

Стоит отметить, что для французского теннисиста этот матч стал первым более чем за год. В последний раз Тсонга выходил на корт ещё в январе 2020-го, когда на старте Открытого Первенства Австралии Жо-Вильфред снялся по ходу матча против  Алексея Попырина.

Во втором круге турнира в Монпелье Себастьян Корда сыграет с 7-м номером посева Лоренцо Сонегой из Италии.

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о 22:28
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