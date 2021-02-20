Барбора Крейчикова и Раджив Рам берут титул Australian Open - 2021 в миксте.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал, микст
(6) Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Саманта Стосур/Мэтью Эбден - 6:1, 6:4
Напомним, что Барбора Крейчикова играла в финале женского парного турнира, но вместе со своей соотечественницей Катериной Синяковой уступила паре Арина Соболенко/Элизе Мертенс. А вот Раджив Рам свой финал мужских парных соревнований проведет завтра.
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