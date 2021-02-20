суббота, 20 февраля 2021 г.

Барбора Крейчикова и Раджив Рам берут титул Australian Open - 2021 в миксте.

Чешско-американский дуэт Барбора Крейчикова/Раджив Рам выигрывает Открытое Первенство Австралии среди смешанных пар. В финале турнира в миксте Барбора и Раджив в двух партиях переиграли австралийскую пару Саманта Стосур/Мэтью Эбден. После провальной стартовой партии Саманта и Мэтью смогли немного выровнять игру во втором сете, но проиграли и этот отрезок матча. На победу в финале Крейчикова и Рам потратили ровно час игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал, микст

(6) Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Саманта Стосур/Мэтью Эбден - 6:1, 6:4

Напомним, что Барбора Крейчикова играла в финале женского парного турнира, но вместе со своей соотечественницей Катериной Синяковой уступила паре Арина Соболенко/Элизе Мертенс. А вот Раджив Рам свой финал мужских парных соревнований проведет завтра.

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о 14:07
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