Петра Квитова спокойно разобралась со стартовой соперницей в Мельбурне.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й круг
(9) Петра Квитова - (Q) Гретье Миннен - 6:3, 6:4
После совсем непродолжительной раскачки Петра Квитова смогла уйти в солидный отрыв уже в середине стартовой партии. Чешская теннисистка дважды отличилась на приеме, правда закончить сет совсем без нервотрепки Квитовой не удалось. Миннен смогла отыграть одну упущенную подачу, но со второй попытки Петра подала на победу в старовом отрезке встречи.
Второй сет начался для Квитовой значительно хуже. Теперь уже Гретье смогла быстро повести в счете с геймом на приеме в активе. Удерживала свой перевес бельгийская теннисистка до середины партии, но затем Квитова снова взяла инициативу в свои руки. Петре снова удался ударный отрезок из двух подряд брейков, благодаря которому она и оформила победу в матче.
Во втором раунде Australian Open - 2021 Петра Квитова сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.
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