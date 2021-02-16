Илья Марченко удачно стартовал на очередном Челленджер в Бьелле.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1-й раунд
(SE) Илья Марченко - (WC) Джулио Дзеппьери - 7:6(1), 4:6, 6:3
В стартовом сете Илья Марченко вполне мог добиться куда более простой победы и не доводить дело до тай-брейка. Украинский теннисист достаточно быстро вырвался вперёд с геймом на приеме в активе, но не смог подать на победу в партии. К счастью, на тай-брейке Илья просто не оставил шансов итальянцу, отдав ему лишь 1 розыгрыш.
А вот во втором сете начала сказываться накопленная за прошлую неделю усталость. Марченко проиграл свою подачу почти в самом начале сета, смог вернуться в борьбу, но затем позволил Дзеппьери оформить ещё один брейк, который и дал возможность Джулио перевести встречу в решающий отрезок.
Может в третьей партии Марченко и не заиграл стабильно и уверенно, как минимум у соперника частенько появлялись шансы зацепиться на приеме, да и до брейк-поинтов Дзеппьери периодически добирался. Но главное то, что единственный брейк в сете оформил именно Илья. Свой перевес украинец удержал до победного завершения встречи.
Во втором раунде Челленджера в Бьелле Илья Марченко сыграет с 5-м номером посева поляком Камилом Майхжаком.
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