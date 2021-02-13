суббота, 13 февраля 2021 г.

Илья Марченко становится первым финалистом Челленджера в Бьелле.

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает успешные выступления на соревнованиях категории Челленджер в итальянской Бьелле. В борьбе за выход в титульный матч Илья в двух партиях переиграл 2-ю ракетку соревнований местного теннисиста Федерико Гайо, занимающего 140-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Марченко потратил чуть более полутора часов игрового времени.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1/2 финала

Илья Марченко - (2) Федерико Гайо - 7:5, 6:1

В стартовой партии единственный брейк Марченко оформил лишь под самый занавес сета, помешав Гайо подать на тай-брейк. А вот во втором сете перевес украинского теннисита был уже куда более очевидным. 

В финале турнира в Бьелле Илья Марченко сыграет с победителем матча между Энди Марреем и Матиасом Бургом.

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о 19:43
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