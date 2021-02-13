Илья Марченко становится первым финалистом Челленджера в Бьелле.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1/2 финала
Илья Марченко - (2) Федерико Гайо - 7:5, 6:1
В стартовой партии единственный брейк Марченко оформил лишь под самый занавес сета, помешав Гайо подать на тай-брейк. А вот во втором сете перевес украинского теннисита был уже куда более очевидным.
В финале турнира в Бьелле Илья Марченко сыграет с победителем матча между Энди Марреем и Матиасом Бургом.
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