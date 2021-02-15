Даниил Медведев без труда справился со своим соперником по четвертому кругу АО-2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(4) Даниил Медведев - Маккензи Макдональд - 6:4, 6:2, 6:3
В каждом сете встречи Медведеву удавалось оформить сразу по 2 брейка. Лишь в стартовой партии Макдональд смог сократить отставание и одну проигранную подачу отыграл. В остальных отрезках матча Даниил побеждал с комфортным перевесом, как по игре, так и по счету.
В четвертьфинале Australian Open - 2021 состоится российское дерби - Даниил Медведев сыграет против своего соотечественника Андрея Рублева.
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