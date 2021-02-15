понедельник, 15 февраля 2021 г.

Даниил Медведев без труда справился со своим соперником по четвертому кругу АО-2021.

Российский теннисист Даниил Медведев, получивший в Мельбурне 4-й номер посева, без проблем пробивается в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии. На стадии четвертого круга Даниил в трёх сетах переиграл американца Маккензи Макдональда, занимающего скромную 192-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход в 1/4 финала мейджора Медведев потратил чуть более полутора часов игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд

(4) Даниил Медведев - Маккензи Макдональд - 6:4, 6:2, 6:3

В каждом сете встречи Медведеву удавалось оформить сразу по 2 брейка. Лишь в стартовой партии Макдональд смог сократить отставание и одну проигранную подачу отыграл. В остальных отрезках матча Даниил побеждал с комфортным перевесом, как по игре, так и по счету.

В четвертьфинале Australian Open - 2021 состоится российское дерби - Даниил Медведев сыграет против своего соотечественника Андрея Рублева.

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о 08:11
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