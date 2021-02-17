Даниил Медведев легко выигрывает российское дерби у Андрея Рублева в четвертьфинале АО-2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(4) Даниил Медведев - (7) Андрей Рублев - 7:5, 6:3, 6:2
Можно считать, что оба российских теннисиста добрались до 1/4 финала Australian Open - 2021 без особых проблем. Медведев, правда, прилично помучился с Филиппом Крайиновичем, победив серба лишь в пяти партиях. Но в решающем отрезке того матча Даниил просто смел соперника с корта, отвесив ему полноценную баранку. Рублев на текущем мейджоре и вовсе не проиграл ни сета, так что, казалось, уж на этот раз он сможет навязать борьбу соотечественнику.
Дело в том, что в истории личных противостояний между Даниилом и Андреем тотальный перевес на стороне Медведева. 4 предыдущих матча остались именно за ним, при этом Рублев в них не выиграл ни одного сета. После сегодняшнего поединка статистика стала еще более удручающей для Андрея - 0:5 по матчам и 0:10 по партиям.
Прервать эту ужасающую серию Рублев мог уже в первой партии четвертьфинальной встречи. Да, Медведев первым отличился на приеме, но Андрей тут же оформил обратный брейк и, казалось, до тай-брейка уж точно сможет дотянуть. Все к "таю" и шло, но в последний момент с Рублевым приключился настоящий провал - он под ноль проиграл собственный гейм и отдал первую партию матча.
По ходу второго сета Медведев тоже до самой развязки не мог добиться перевеса в счете. Более того, одну из собственных подач во второй половине партии Даниил защитил с невероятным трудом - отыграв сразу 3 брейк-поина. Рублев вполне мог продолжить давить и добиться таки своего, но вместо этого Андрей снова провалил очередной гейм на подаче и дал Медведеву шанс подавать на сет. Им Даниил воспользовался сполна - подачу россиянин защитил под ноль.
Ну а в третьей партии Рублев выглядел уже полностью деморализованным. Андрей проиграл два стартовых гейма на собственной подаче и, понятное дело, в борьбу вернуться уже не сумел. Медведев с солидным запасом по счету, да и, наверное, по игре, выходит в полуфинал Australian Open - 2021, где ждет победителя матча между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.
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