Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел на Новака Джоковича в финале Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/2 финала
(4) Даниил Медведев - (6) Стефанос Циципас - 6:4, 6:2, 7:5
Сегодняшний полуфинальный матч Australian Open - 2021 еще раз наглядно показал, насколько неудобным соперником для Стефаноса Циципаса является россиянин Даниил Медведев. Не зря за Даниилом остались 5 из 6-ти проведенных до сегодняшнего дня матчей. Снова Стефанос проиграл чуть ли еще не до выхода на корт. У греческого теннисиста не получалось практически ничего. Даже в агрессии и острых атакующих действиях сегодня лучше оказался Медведев, что, согласитесь, весьма неожиданно.
Казалось, что Циципас вышел на игру без четкого плана. Как именно действовать против россиянина Стефанос попросту не понимал, а потому пытался экспериментировать по ходу дела. В исполнении грека мы сегодня увидели и serve&volley, и авантюрные атаки с задней линии, и даже уход в глухую оборону. По сути, немного помогла Стефаносу лишь стратегия рваного ритма встречи. Но и она приносила результат лишь в небольшом отрезке третьей партии.
Даниил действительно очень качественно настроился на поединок. В первых двух сетах россиянин не давал сопернику ровным счетом никаких шансов на приеме, ну а сам Медведев прилично цеплялся на подаче Циципаса. В стартовом сета россиянин оформил лишь 1 брейк, но при такой игре этого вполне хватило для комфортной победы в партии. Во втором отрезке матча Даниил уже стал откровенно накручивать темп и Стефанос поплыл - сразу две упущенные подачи в исполнении греческого теннисиста и никаких шансов хотя бы на один обратный брейк.
Когда в дебюте третьей партии Медведев снова оказался в роли догоняющего, казалось, что матч можно уже завершать досрочно. Но Циципас нащупал хоть какие-то проблески игры и, воспользовавшись некоторой расслабленностью Даниила, в борьбу вернулся. Правда, совершить камбек с 0:2, как в том же матче против Рафаэля Надаля, Стефаносу не удалось. Медведеву пришлось немного потерпеть, но ударный отрезок в концовке партии позволил россиянину оформить важнейший брейк и тут же подать на выход в финал.
Теперь за титул в Мельбурне Даниил Медведев поспорит с Новаком Джоковичем, который в своем матче 1/2 финала переиграл еще одного россиянина Аслана Карацева. Отметим, что в титульных матчах Australian Open сербский теннисист не проигрывал еще ни разу, добыв уже 8 трофеев мейджора в Мельбурне.
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